Pour assurer leur indépendance, Meghan et Harry disposent d'un atout de maître : leur image et leur nom, qu'ils ont protégés sous la marque « Sussex Royal », inspirée directement de leur titre accordé par Elizabeth II lors de leur mariage en 2018. Selon la presse britannique, leurs démarches auraient débuté en juin dernier, date à laquelle ils se sont préoccupés de déposer leur marque sur près d'une centaine d'articles : livres, magazines, brochures, calendriers, cartes postales, tasses, chaussures, vestes, tee-shirts, cravates, bandanas, chaussettes et articles de sport? Les droits de propriété intellectuelle s'étendraient également à un journal, à une newsletter ainsi qu'à des sociétés de conseil et de parrainage. Selon le Sun, le couple serait même en contact avec un grand cabinet d'avocats pour faire respecter ses futurs droits en la matière.Lire aussi Harry et Meghan : comment vont-ils se débrouiller financièrement ?Cette démarche s'inscrit dans la logique du lancement de leur propre site Internet la semaine dernière, où ils annoncent vouloir s'émanciper de la famille royale et gérer au plus près leur propre communication. Le nom « Sussex Royal » est d'ailleurs protégé par un discret copyright et le couple laisse entrevoir les domaines dans lesquels il compte s'engager demain : la « promotion du bien-être environnemental et social » pour lui, « l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes » pour elle....