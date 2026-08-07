L’Argentine vole au secours de Gianni Infantino

Comme le dit la fameuse expression : on ne mord pas la main qui vous nourrit. La Fédération argentine a apporté son soutien à Gianni Infantino dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que le président de la FIFA traverse une grosse zone de turbulences après l’abandon de son projet d’ouverture du capital d’une société commerciale de l’instance à des investisseurs privés, l’AFA préfère rester dans son camp.

« Nous tenons à vous exprimer […] notre soutien à la gestion menée au cours des dix dernières années », écrit la Fédération dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia. L’AFA salue également les excuses présentées par la FIFA après le retrait du projet et estime que « la voie à suivre consiste à poursuivre le travail sous votre direction ». Quand le bateau tangue, certains cherchent les canots. Chiqui, lui, resserre son gilet autour du capitaine que tout le monde aimerait voir couler.…

MJ pour SOFOOT.com