L'Argentine sèche la Croatie et fonce en finale

Légèrement dominée en début de rencontre, l'Argentine a finalement pris le contrôle après un penalty d'un Messi ensuite auteur d'une passe décisive fabuleuse et a dominé sans trop trembler la Croatie (3-0). L'Albiceleste reviendra dimanche disputer sa sixième finale de Coupe du monde et n'est plus qu'à une marche de son rêve.

Argentine 3-0 Croatie

Une distribution de mandales

La Croatie n'avait jamais ouvert le score dans cette Coupe du monde, mais elle avait toujours su retourner les vestes. Elle n'avait également cédé qu'une seule fois lors de ses douze dernières bagarres officielles lorsque le trio Modrić-Brozović-Kovačić était installé derrière son volant. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, mais les faits : mardi soir, à Doha, alors qu'ils rêvaient de basculer vers leur deuxième finale consécutive, les hommes de Dalić ont été giflés par une Argentine froide et réaliste.Cette première demi-finale s'est d'abord jouée sur un rythme, l'Argentine, qui a ressorti pour l'occasion un 4-4-2 avec Paredes titulaire pour la première fois depuis la défaite face à l'Arabie Saoudite, passant les vingt-cinq premières minutes de la rencontre à regarder la Croatie bavarder sans vraiment réussir à s'approcher de la surface d'Emiliano Martínez et laissant Luka Modrić dicter le rythme en compagnie de Mateo Kovačić. Peu de choses ont alors été à se mettre dans le bec, si ce n'est quelques belles séquences de conservation croates et un coup de casque nettement hors-cadre de Lovren. À cet instant, on s'est dit que la finaliste malheureuse de 2018 contrôlait son affaire et qu'elle avait réussi à dessiner le scénario qu'elle voulait en deux coups de cuillère à pot. Puis, après une première alerte signée Enzo Fernández, tout s'est effondré d'un coup, quelques secondes à peine après un petit pont glissé par Modrić entre les guiboles de Mac Allister. Le milieu du Real a laissé s'échapper le ballon - oui, ça arrive - et vu Fernández toucher un Julián Álvarez lancé à toute allure en direction de Livaković. Faute sifflée contre le portier croate, penalty transformé…