L’Argentine saisit le tribunal arbitral du sport pour contester ses sanctions lors de la finale de la Coupe du monde

L’Argentine saisit le tribunal arbitral du sport pour contester ses sanctions lors de la finale de la Coupe du monde

L’ Albiceleste ne lâche pas le morceau. Près de quatre mois après sa défaite en finale du Mondial face à l’Espagne, l’après-match se poursuit dans les recours judiciaires. La Fédération argentine de football a annoncé ce samedi qu’elle ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) des sanctions infligées par la FIFA suite aux échauffourées (ou prises de catch, au choix) survenues à la fin de la rencontre .

Un premier recours infructueux

Une démarche faisant suite à la réception d’ un retour négatif de la part de la chambre d’appel de la FIFA, saisie en premier temps par l’AFA pour tenter de revoir à la baisse les suspensions reçues par ses joueurs. Coupable des faits les plus violents, Leandro Paredes avait écopé de 10 matchs de suspension , quand Nahuel Molina et Thiago Almada en avaient reçu respectivement 7 et 1. La Fédération argentine avait également reçu une amende de 321 000 dollars pour des comportements et des chants discriminatoires .…

OC pour SOFOOT.com