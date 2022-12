L'Argentine renverse la RFA et s'offre la Coupe du monde

Après avoir gâché un avantage de deux buts, l'Argentine a trouvé les ressources mentales pour reprendre l'avantage en fin de rencontre. L'Albiceleste remporte donc sa seconde Coupe du monde, alors que l'Allemagne de l'Ouest échoue une deuxième fois d'affilée en finale.

Argentine 3-2 Allemagne de l'Ouest

L'Albiceleste vite récompensée

Huit ans après son sacre à Buenos Aires, l'Argentine va rapporter la précieuse coupe dans la capitale du pays. Dominatrice, l'a même mené 2-0 avant que les Allemands ne refassent leur retard. Grâce à un but tardif de Jorge Burruchaga, les hommes de Carlos Bilardo ont finalement triomphé de l'équipe de Franz Beckenbauer. L'Allemagne de l'Ouest, bourreau de la France en demi-finales, échoue donc une deuxième fois consécutive en finale, quatre ans après s'être inclinée face à l'Italie à Madrid. Même s'il n'a pas été génial dans cette rencontre, Diego Maradona a conquis le monde et ponctue brillamment un tournoi impressionnant.Comme c'est une finale, on a droit au traditionnel round d'observation. Celui-ci dure cinq bonnes minutes avant que les Argentins ne fassent frémir une première fois les Allemands, habillés en vert dans ce match. Après un corner frappé de la droite par Maradona, détourné au premier poteau, ni Jorge Valdano ni Sergio Batista ne parviennent à reprendre correctement le ballon au second (6). Les coéquipiers desont bien ceux qui dominent la partie même si Maradona montre quelques signes de nervosité et reçoit son premier carton jaune de la compétition (18). L'est récompensée de sa bonne entame de match lorsque Burruchaga frappe un bon coup franc côté droit, près du poteau de corner. Comme il y a quatre ans face à Patrick Battiston, Harald Schumacher foire sa sortie et loupe le ballon. José Luis Brown, au second poteau, s'élève plus haut que tout le monde et smashe le ballon de la tête dans le but vide