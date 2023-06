L'Argentine réalise une importante opération de conversion de dette en pesos

L'Argentine a finalisé jeudi une importante opération de conversion de dette intérieure en pesos, présentée comme "historique" par le gouvernement, dans un but de "soulagement" à court-moyen terme des finances publiques du pays en mal de devises.

La conversion lancée lundi, sur une base volontaire, portait sur des dettes à échéance de juin à septembre 2023 pour se déplacer sur des échéances entre août 2024 et janvier 2025. Elle a recueilli une participation de près de 78%, et repoussé des échéances pour 7.400 milliards de pesos (28,9 milliards de dollars), selon les chiffres du ministère de l'Economie.

Le secrétaire d'Etat aux Finances Eduardo Setti a salué "le plus grand échange de dette publique de l'histoire de l'Argentine sur le marché intérieur (...) en raison de l'importance économique de l'impact sur les comptes publics, et parce qu'il couvre les échéances les plus importantes du second semestre" 2023.

Le gouvernement avait annoncé la semaine dernière cette opération de conversion, la troisième cette année, visant à "générer une plus grande prévisibilité sur le marché".

L'Argentine, chroniquement en mal de devises, a vu sa situation aggravée cette année par une grave sécheresse, la pire depuis près d'un siècle selon les autorités, qui a tari les ressources d'exportation de ce grand pays agro-exportateur.

Ceci, au moment où la 3e économie d'Amérique latine tente péniblement d'atteindre les objectifs de réduction du déficit budgétaire, et de réserves de change posées par le Fonds monétaire international. Ils s'inscrivent dans un accord de 2022 sur un refinancement de la dette argentine de 44 milliards de dollars, legs d'un prêt contracté en 2018 auprès du FMI.

Des équipes d'Argentine et du Fonds sont depuis plusieurs semaines en discussion sur une révision des objectifs.

L'Argentine, aux prises avec une inflation dépassant 100% en interannuel, est de plus dans une année d'élections générales, ce qui généralement accroît encore l'instabilité économique et financière.

La porte-parole du gouvernement Gabriela Cerruti a salué jeudi une conversion "réalisée avec succès", qui "dégage beaucoup le deuxième semestre", et "était suivie avec beaucoup d'intérêt" par le FMI.

L'agence de notation S&P Global a annoncé vendredi après l'opération avoir abaissé la note de la dette argentine en pesos "de CCC-/C à SD (défaut sélectif)", mais a précisé qu'"une fois la conversion effective", la qualification de la dette en pesos serait "probablement relevée a CCC, considérant le défaut +résolu+ selon nos critères".