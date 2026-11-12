L'Argentine prolonge un cadre
L’après-Messi, c’est avec lui. Lionel Scaloni a été prolongé à la tête de la sélection argentine . Claudio Tapia, l’omnipotent président de la fédé locale, a annoncé « un jour très spécial pour toute la famille du football argentin » . Le vainqueur du Mondial 2022, vice-champion du monde en 2026, a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2030.
Le communiqué officialisant la nouvelle est laudatif : « Sous la direction de Lionel Scaloni, la simple participation n’est plus l’objectif : pour l’équipe nationale argentine, atteindre les demi-finales est devenu la norme » . En Argentine, Scaloni restera à jamais comme le sélectionneur de la fin de la disette, le pays restant 36 piges sans soulever la coupe. Il a également ajouté deux Copa Américas au palmarès de la Selección. Et est accessoirement resté 36 matchs sans perdre, série dépassée par l’Espagne en ce moment.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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