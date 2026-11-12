L'Argentine prolonge un cadre

L’après-Messi, c’est avec lui. Lionel Scaloni a été prolongé à la tête de la sélection argentine . Claudio Tapia, l’omnipotent président de la fédé locale, a annoncé « un jour très spécial pour toute la famille du football argentin » . Le vainqueur du Mondial 2022, vice-champion du monde en 2026, a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2030.

Le communiqué officialisant la nouvelle est laudatif : « Sous la direction de Lionel Scaloni, la simple participation n’est plus l’objectif : pour l’équipe nationale argentine, atteindre les demi-finales est devenu la norme » . En Argentine, Scaloni restera à jamais comme le sélectionneur de la fin de la disette, le pays restant 36 piges sans soulever la coupe. Il a également ajouté deux Copa Américas au palmarès de la Selección. Et est accessoirement resté 36 matchs sans perdre, série dépassée par l’Espagne en ce moment.…

UL pour SOFOOT.com