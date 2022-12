L'Argentine, le meilleur champion de la pire Coupe du monde

Depuis dimanche dernier, les célébrations arrogantes et rageuses des Argentins nourrissent la chronique d'une déception amère qui n'ose pas dire son nom chez les Français. Ils ne seraient pas des champions du monde dignes de leur titre. Or, parr bien des aspects, les collègues de Lionel Messi s'avèrent au contraire les vainqueurs idéaux de ce Mondial au Qatar si particulier.

La victoire sans fair-play ni retenue

Les Bleus avaient le sentiment d'être tombés la tête haute, au bout du bout d'une finale que leur prestation sur le terrain allait rendre historique . Ils se sentaient presque en quelque sorte codétenteurs du trophée, une narration que l'accueil populaire place de la Concorde semblait confirmer . Mais l'ne cesse depuis une semaine de transformer ce choc des titans, censé graver dans le marbre des siècles à venir la légende du football, en une banale humiliation lors d'un match de cours de récré. L'affrontement entre Lionel Messi et Kylian Mbapppé s'en trouve réduit à une fessée admonestée à un sale gosse, avec dans la bouche de certains supporters des relents racistes qui ne surprendront pas dans un pays qui se pense le plus européen (et blanc) d'Amérique latine. En retour, les commentateurs hexagonaux et même la FFF s'indignent devant ce déferlement de comportements et d'attitudes vulgaires . Une bassesse qui gâche au passage un peu le roman des perdants magnifiques... Le seum n'est pas qu'une spécialité belge.La figure d'Emiliano Martínez cristallise finalement tous ces paradoxes pourtant prévisibles, de son geste obscène, témoin de ses doutes phalliques, sur la tribune, devant des dignitaires qataris circonspects, à la poupée de Mbappé exhibée hilare sur le bus à Buenos Aires. Le portier d'Aston Villa a été de la sorte tout autant décisif pour sa sélection et énorme dans ses cages, notamment lors des séances de tirs au but, qu'insolent et grotesque en dehors du terrain. De ce fait, l'Argentine a donné un parfait vainqueur à une Coupe du monde qui tint toutes ses promesses…