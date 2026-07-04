L'Argentine franchit le Cap-Vert au bout de la folie

Au bout d'une rencontre complètement folle où elle a été rejointe à deux reprises au score, l'Argentine a fini par faire craquer le Cap-Vert en prolongation pour se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial, où elle affrontera l'Égypte.

Argentine 3-2 Cap-Vert

Buts : Messi (29 e ), Lisandro Martínez (93 e ) et Romero (111 e ) pour l’Albiceleste // Duarte (59 e ) et Sidny Cabral (103 e ) pour les Requins bleus

Le Cap-Vert n’est pas passé loin d’écrire le plus bel exploit de l’histoire récente du Mondial. Dans la nuit de vendredi à samedi, le petit pays de 500 000 habitants a livré une prestation héroïque pour pousser en prolongation des champions du monde argentins qu’on n’avait plus vus trembler comme ça depuis des années. Mais le football est cruel, on le sait, et l’Argentine a endossé le costume du méchant venu mettre un point final à la belle histoire du tournoi en s’imposant 3-2. Un méchant friable, certes, mais un méchant qui reste debout et qui file en huitièmes de finale, où il fera face à l’Égypte.…

Par François Linden pour SOFOOT.com