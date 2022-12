L'Argentine file dans le dernier carré et élimine les Pays-Bas à l'étouffée

Alors qu'elle menait 2-0 sans être mise en danger, l'Argentine s'est fait peur, vendredi soir, et a dû passer par une séance de tirs au but dont Emiliano Martínez a été le héros pour arracher son billet pour le dernier carré de la Coupe du monde. Dingue !

Pays-Bas 2-2 (3-4 aux t.a.b.) Argentine

Messi appuie sur l'interrupteur, Molina s'allume

C'était un dîner pour les braves, un rendez-vous pour serviettes nouées et tripes solidement attachées. Un Pays-Bas-Argentine n'étant par définition pas un match pour les cardiaques, celui-ci n'aura pas dérogé à la règle et est entré les cornes en avant tout en haut des matchs de ce Mondial au bout de trois heures angoissantes. L'Argentine pensait pourtant l'affaire réglée au bout de 75 minutes, mais c'était sans compter sur Weghorst, sur Emiliano Martínez, sur ce petit surplus de folie qui a enseveli Doha, vendredi soir.Avant les premières rafales, on a pourtant d'abord regardé 22 types échanger poliment durant une bonne vingtaine de minutes, Lionel Scaloni ayant choisi de grimper dans ce quart de finale de Coupe du monde en installant un système - un 3-5-2 - qui est parfaitement venu se caler sur l'animation posée depuis le début du tournoi par Louis van Gaal. Ainsi, l'Argentine et les Pays-Bas se sont vite annulés et on a alors compris que seule une prise d'initiative individuelle allait potentiellement pouvoir pimenter le débat. Tous les regards se sont donc rapidement tournés vers un homme qui a chanté l'hymne national de son pays les yeux fermés, mais qui ne s'est pas fait prier pour les ouvrir afin d'effacer Marten de Roon sur un pas et appuyer une première fois sur l'interrupteur (22). Si le premier coup de fusil de Messi n'a pas touché la cible gardée par Noppert, Rodrigo De Paul est venu réveiller le portier batave peu après la demi-heure de jeu (33) après une bonne remise de son capitaine qui a ensuite allumé une bougie et éclairé le visage d'un Nahuel Molina solide pour inscrire son premier but international sous le nez…