L'Argentine fait respecter son rang face au Honduras
Argentine 2-0 Honduras
Buts : Martínez (37 e SP), Simeone (54 e ) pour l’Albiceleste
No Messi, tout de même party. Laissé sur le banc par Lionel Scaloni, l’absence de Lionel Messi n’a pas vraiment perturbé l’harmonie de la sélection argentine qui s’est promené face au Honduras sur la pelouse du Kyle Field (2-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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