L'Argentine, face à l'inflation et au peso affaibli, lance un billet XXL de 2.000 pesos

L'Argentine, confrontée à une inflation à trois chiffres et une devise, le peso, en effritement continu, a lancé lundi un nouveau billet de banque de 2.000 pesos, le plus important en circulation à ce jour, a annoncé la Banque centrale (BCRA).

Le billet, qui n'est pas encore dans les mains des Argentins, mais sera distribué aux banques progressivement dans la semaine, vise à "améliorer le fonctionnement des guichets automatiques et optimiser les flux de liquide", selon le communiqué de la BCRA.

Au taux de change officiel, le billet de 2.000 pesos représente une valeur de 8,59 dollars, mais au taux informel, celui dans lequel pensent et comptent la plupart des Argentins dans un quotidien de facto bi-monétaire, il ne pèse que 4,08 dollars.

Le nouveau billet représente ainsi environ le prix d'achat d'un sandwich et d'une boisson gazeuse dans un établissement de restauration rapide.

Jusqu'à présent, la plus grosse coupure en circulation était un billet de 1.000 pesos, lancé en 2017 avec une valeur équivalant à l'époque à 55,5 dollars.

Couplée à une inflation chronique, qui en avril a atteint 108,8% sur douze mois, la dépréciation du peso est telle qu'en février, au moment de l'annonce du lancement à venir du nouveau billet, il valait encore 10,25 dollars au taux officiel.

Le nouveau billet rendra hommage à des pionniers de la science et de la médecine argentines, avec notamment des portraits de Ramon Carrillo (1906-1956), neurochirurgien, neurobiologiste, ancien ministre de la Santé et qui fit avancer la vaccination, et de Cecilia Grierson (1859-1934), première femme médecin, diplômée en 1886.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie Sergio Massa devait lundi annoncer plusieurs mesures ciblées, centrées autour de facilités de crédit pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, visant à doper la consommation et l'activité, alors que le pays tente d'éviter d'ajouter une stagnation à son inflation dévorante.

Troisième économie d'Amérique latine, l'Argentine sort de deux années consécutives de croissance (10,3% en 2021, 5,4% en 2022), fait sans précédent depuis douze ans. Mais les prévisions pour 2023 sont en net recul, à +0,2%, selon les perspectives actualisées, en avril, du Fonds monétaire international (FMI).

