L'Argentine et Paredes font chuter le Brésil de Thiago Silva

Le Brésil qui restait sur une série de trois matchs sans succès (trois nuls et une défaite) a remis la marche avant face à l'Argentine (1-0) lors d'un match amical disputé vendredi à Riyad (Arabie saoudite). Une rencontre hachée sans véritables exploits. Thiago Silva a retrouvé pour l'occasion le brassard alors que Marquinhos a assisté à l'intégralité de la rencontre depuis le banc de touche. Positionné axe gauche, le capitaine du PSG s'est montré solide pour brider les ruades assez désordonnées de l'Albiceleste. Le défenseur central, plutôt souverain dans les airs, a juste été un peu court pour reprendre Messi dont la frappe a été bien captée par Alisson (45e + 1) puis s'est retrouvé obligé à faire faute pour arrêter le n° 10 argentin (70e). Le génie de Barcelone a néanmoins ouvert le score en transformant un pénalty qu'il avait lui même provoqué sur une faute très légère d'Alex Sandro (01, 13e). Un 69e but sous le maillot argentin inscrit en deux temps après une parade du gardien brésilien.Frappe très puissante de ParedesLe match avait d'ailleurs déjà commencé sur une affaire de pénalty, celui concédé par Leandro Paredes après une percée de Gabriel Jesus (10e). Mais l'attaquant de Manchester City a placé inexplicablement sa frappe à ras de terre à près d'un mètre du poteau d'Andrada. Le milieu de terrain du PSG, positionné en sentinelle à côté de l'ex-Parisien Giovani Lo Celso, a coupé quelques actions brésiliennes et notamment un contre de Willian (18e). Plutôt à l'aise dans le jeu long, il a aussi fait preuve d'un excès de rugosité dans ses interventions à l'image d'une formation argentine parfois agressive à l'excès. Averti (73e), il s'est néanmoins signalé sur une frappe très puissante repoussée par le gardien brésilien (76e). L'Argentine a désormais rendez-vous avec l'Uruguay d'Edinson Cavani lundi (20h15) tandis que le Brésil affronte la ...