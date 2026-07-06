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L’Argentine et la disparition d’el número cinco
information fournie par So Foot 06/07/2026 à 23:18

L’Argentine et la disparition d’el número cinco

L’Argentine et la disparition d’el número cinco

Figure essentielle du foot argentin, le numéro 5 - qu’on appelle dans nos contrées milieu défensif central ou sentinelle - semble avoir été délaissé dans la version de Lionel Scaloni. Alors où sont passés les héritiers de Redondo et Mascherano ?

Quand on pense à un joueur avec le numéro 5, on pense souvent à des défenseurs centraux : Carles Puyol, Fabio Cannavaro, Franz Beckenbauer. En Argentine, c’est une autre histoire. Le numéro 5 ne vit pas sur la ligne défensive, mais un cran plus haut. C’est le garde-barrière, le premier relanceur, le type qui sent le danger avant tout le monde et donne le tempo sans forcément faire lever le stade. Sauf que dans cette équipe de Scaloni, le vieux cinco semble avoir été rangé au grenier. Dans la victoire difficile face au Cap-Vert (3-2), comme depuis plusieurs mois, l’ Albiceleste donne l’impression de jouer sans son vieux baromètre.

« Le dernier vrai cinq, c’était Mascherano »

Pour Renato Civelli, ancien défenseur international argentin passé par l’OM et Nice, aujourd’hui directeur sportif de Defensa y Justicia, la définition reste pourtant très claire : « Pour nous, un cinco, c’est le six en France. C’est le mec devant les deux défenseurs centraux. » En résumé : protéger les centraux, donner la première passe, garder l’équilibre. On est donc bien loin du regista classique ou du simple milieu récupérateur. « Le cinq, c’est ce type de joueur avec moins de mouvements, plus statique au centre du terrain, avec une bonne passe », poursuit Civelli. En gros, pas forcément le mec qui finit dans les highlights, mais celui qui évite que les highlights soient pour l’équipe d’en face. Sauf que ce profil est devenu plus difficile à protéger. Un milieu trop fixe devient une cible, parce qu’il donne une référence claire à l’adversaire. L’Argentine n’a pas arrêté d’aimer son cinco . Elle s’est juste rendu compte que ce poste ne pouvait plus toujours être porté par un seul homme.…

Propos recueillis par MJ.

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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