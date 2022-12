L'Argentine et l'art de la guerre

Longtemps calme et assez pauvre en situations, le Pays-Bas-Argentine de vendredi soir a explosé sur ce qui fait la force et la faiblesse de l'Albiceleste : le chaos. Un chaos qui aura, malgré tout, généré une bouffée d'air frais et ramené le foot à des choses simples. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner un Mondial ? Bonne question alors que l'Argentine s'apprête à croiser le fer avec sa petite sœur européenne : la Croatie.

Lautaro Martínez quitte le rond central, tête baissée. Quatre types en orange viennent sur son chemin et tentent de le bousculer. Un homme en noir armé d'un drapeau s'interpose et laisse son patron, qui ne contrôle plus grand chose depuis près d'une heure, brandir un carton jaune en direction de Denzel Dumfries. Après avoir parfaitement pris Emiliano Martínez à contre pied, Luuk de Jong croise au même moment Lautaro Martínez aux abords d'une surface de réparation et lui glisse quelques mots. Debout dans ses six mètres, Andries Noppert, lui, fait rebondir un ballon contre la pelouse et attend l'attaquant de l'Argentine. Sympa, il lui amène le ballon, ce qui ne fait pas poiler le buteur de l'Inter, qui le repousse des deux mains avant de feinter lui renvoyer le ballon en pleine pomme. À droite de Lautaro Martínez, non loin de la ligne de touche, Emiliano Martínez est à genoux. Puis, après avoir vu son pote tromper Noppert et alors qu'un troupeau fonce en direction du héros, il s'effondre, tête en avant, de tout son long. Lionel Messi sera le seul à venir le relever pendant d'un remplaçant argentin viendra tirer la langue à Dumfries, ce qui fera définitivement exploser un quart de finale joué au-dessus d'un feu depuis la 75minute.

Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC

" Je n'ai pas envie de juger leur approche, mais ce que je sais, c'est qu'en deuxième période, ce match est devenu très laid. Il a été souvent interrompu, il est devenu très difficile à jouer, l'arbitre n'a pas aidé, nous avons souffert… Mais on a réussi à s'en sortir pour le peuple. " Lionel Scaloni

— Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) December 10, 2022