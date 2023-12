L'Argentine envisage un impôt spécial pour financer sa caution dans le contentieux YPF

L'Argentine envisage de créer un impôt spécial pour financer la consignation de 16,1 milliards de dollars exigée par la justice américaine dans le contentieux lié à la nationalisation du pétrolier YPF, a annoncé mardi le président Javier Milei.

Javier Milei, à Buenos Aires, le 10 décembre 2023 ( AFP / LUIS ROBAYO )

L'Argentine a fait appel de sa condamnation en septembre par une juge de New York à verser 16,1 milliards de dollars de dommages-intérêts à Petersen Energia et Eton Park Capital, qui détenaient à eux deux un quart du capital d'YPF et s'estiment lésés par la nationalisation du géant pétrolier en 2012.

La juge, Loretta Preska, a ordonné à l'Argentine de verser d'ici le 10 janvier une consignation du même montant en attendant la décision en appel. Elle a autorisé l'Etat argentin à utiliser ses participations dans YPF pour payer cette caution, le pays ne disposant pas des liquidités suffisantes.

"Il y a un problème, parce que l'argent, nous ne l'avons pas", a déclaré le nouveau président ultralibéral argentin Javier Milei lors d'un entretien avec la chaîne La Nacion+. "Mais oui nous avons la volonté de payer", a-t-il ajouté.

Le gouvernement, a-t-il poursuivi, étudie la création d'une "obligation perpétuelle" baptisée "taxe Kicillof", du nom du ministre de l'Economie de la présidente Cristina Kirchner, Axel Kicillof, responsable de la privatisation d'YPF en 2012.

Ce nom a été choisi pour que "les Argentins se rappellent chaque jour l'horreur commise par Kicillof et que, chaque jour, nous devons verser une certaine somme d'argent pour payer l'erreur d'un garçon dont la perspective idéologique a nui aux 46 millions d'Argentins", a expliqué le président.

YPF, ex-filiale du groupe espagnol Repsol, a été nationalisée en grande partie en mai 2012 sous la présidence de Cristina Kirchner (2007-2015), soulevant la question à l'époque de la sécurité des investissements financiers dans la troisième économie d'Amérique du Sud.

En 2014, Repsol avait conclu avec Buenos Aires un accord lui "garantissant" une compensation financière d'environ cinq milliards de dollars.

L'affaire a cependant été portée en 2015 devant la justice fédérale américaine par le cabinet spécialisé dans les rachats de litiges Burford Capital, représentant les actionnaires d'YPF Petersen Energia Inversora et Eton Park Capital Management.

Ces actionnaires minoritaires n'ont pas reçu de dédommagement, contrairement à Repsol, et ont donc porté plainte en alléguant que le pays n'avait pas déposé d'offre publique d'acquisition comme le prévoit la loi.