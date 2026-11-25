( AFP / ALEJANDRO PAGNI )

L'activité économique de l'Argentine s'est contractée de 1,8% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, après un repli de 0,6% au deuxième trimestre, et le pays est ainsi entré en récession, selon des économistes interrogés par l'AFP après la publication mardi de projections officielles.

Ces chiffres sont publiés alors que le président ultralibéral Javier Milei est au pouvoir depuis près de trois ans et prévoit de briguer un nouveau mandat en octobre 2027.

Avec ces données, "nous entrons en récession technique, même s'il faut attendre le chiffre du produit intérieur brut (PIB) qui sera publié le 16 décembre prochain" pour officialiser la situation, a déclaré à l'AFP Federico Glustein, économiste et professeur de sciences économiques à l'Université de Buenos Aires.

Seul indicateur au vert sur le trimestre, l'activité a progressé de 1,1% en septembre par rapport à août, tout en restant 1,2% en dessous du niveau enregistré au cours du même mois de 2025, selon l'estimateur mensuel de l'activité économique (EMAE) de l'Indec — un indicateur qui préfigure les données du PIB.

"Nous sommes en récession technique. C'est-à-dire deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, sachant que l'EMAE constitue un indicateur approché du PIB", a corroboré auprès de l'AFP l'économiste Pablo Tigani.

Sur an un, l'activité se contracte de 1,2% au troisième trimestre, selon cet indicateur.

Anticipant la publication de ces données, le gouvernement argentin avait affirmé, plus tôt dans la journée, qu'il convient d'attendre les données relatives au PIB — et non de se baser sur l'EMAE — pour confirmer la récession.

"Nous ne sommes pas en mesure de confirmer l'existence d'une récession technique (...) Il est possible que, lorsque les données du PIB pour le troisième trimestre seront connues, le résultat ne soit finalement pas négatif", a estimé le porte-parole de la présidence, Adrian Ravier, lors d'une conférence de presse avant la publication des chiffres.

La dernière fois que l'Argentine est entrée en récession remonte à 2024, période des premiers mois au pouvoir de Javier Milei dont la "tronçonneuse permanente" - nom qu'il donne à son vaste programme de réduction des dépenses publiques - a permis cette année-là le premier excédent budgétaire du pays en 14 ans et de ramener une inflation à trois chiffres à près de 30% sur un an.

La drastique austérité budgétaire a toutefois eu un lourd impact sur l'emploi - avec plus de 300.000 emplois perdus entre privé et public, quelque 30.000 entreprises ayant mis la clé sous la porte -, ainsi que sur la consommation et l'activité.

"L'an dernier, j'avais 12 clients dans la restauration et cette année j'en ai deux, (...) tout est à l'arrêt", a déclaré à l’AFP Ignacio Corrieri, propriétaire d'une agence de publicité à Buenos Aires qui travaille avec des commerces de différents secteurs.

"Plusieurs clients ont fait faillite (...) Les gens n'ont pas un sou", affirme-t-il.

La pauvreté, rompant avec une tendance à la baisse, a rebondi de quatre points au premier semestre 2026, touchant près d'un Argentin sur trois.