L'Argentine défaite par l'Uruguay pour le premier match sans Messi

Pas les débuts escomptés. Pour la grande première depuis la retraite internationale de Lionel Messi, l’Argentine s’est inclinée face au voisin uruguayen dans la nuit de vendredi à samedi à la Bombonera (1-2).

Balerdi pas en réussite

Si le match face au Bénin n’avait été qu’une formalité (3-0) pour pouvoir dire adieu à la Pulga, le premier match de l’ère post-Messi a été bien plus corsé pour les protégés de Lionel Scaloni. Il a fallu 45 minutes aux voisins du Río de la Plata pour trouver la faille. Ironie du sort, c’est Leonardo Balerdi, qui avait concédé la faute quelques instants auparavant, qui a dévié de la tête le coup franc de Darwin Nuñez dans son propre but (0-1, 48 e ). …

LB pour SOFOOT.com