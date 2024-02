L’Argentine décroche son ticket pour les JO 2024, pas le Brésil

Lionel Messi reviendra-t-il à Paris ?

L’Argentine verra Paris, mais le Brésil reste à quai. Ce dimanche avait lieu la dernière journée du tournoi pré-olympique de qualification pour les Jeux olympiques 2024 entre la Seleção et l’ Albiceleste à Caracas. Ce sont les joueurs entraînés par Javier Mascherano qui accompagneront l’équipe des moins de 23 ans du Paraguay – qualifiée en terminant première du groupe – en France l’été prochain, après leur courte victoire acquise grâce à un but de Luciano Gondou, inscrit à dix minutes de la fin pour les Argentins (1-0). La sélection argentine, qui a déjà triomphé en 2004 et 2008 au tournoi masculin des JO, aura l’occasion de viser un nouveau succès et une nouvelle médaille d’or après son sacre à la Coupe du monde.…

JBC pour SOFOOT.com