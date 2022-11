L'Argentine croque la Pologne et file en huitièmes

Dans un match maîtrisé de bout de bout et malgré un penalty raté par Messi, l'Argentine a rempli sa mission en allant chercher sa qualification contre une Pologne endormie (0-2). La bande à Lewandowski verra aussi les huitièmes, sauvée par son goal-average, meilleur que celui du Mexique.

Pologne 0-2 Argentine

Szczęsny a dit non

Le jeu a gagné

Toute l'Argentine était sous pression. La victoire sinon rien, ou plutôt, sinon le dernier match en Coupe du monde de Lionel Messi et une élimination prématurée qui aurait longuement fait parler. Au Stadium 974 de Doha, l'a fait le boulot en s'imposant 2-0, bien aidée par une Pologne décidément décevante jusqu'au bout dans le jeu, mais qui poursuit sa route, longtemps sauvée par le classement du fair-play, mais qui s'en sort finalement au goal-average. Totalement dingue jusqu'au bout.Les premiers instants sont à mettre au crédit de l'Argentine, qui pose d'emblée le scénario : une conservation accrue de la possession du côté de l', obligée de faire le jeu, avec l'objectif de faire céder le 4-4-2 en phase défensive d'une Pologne regroupée et pas venue pour prendre des risques. Comme à son habitude, Messi profite de l'entame pour scanner ses adversaires, et envoie quelques flèches qui n'inquiètent pas Szczęsny, vigilant. Après une grosse demi-heure de possession stérile, les Argentins montrent enfin les griffes : une double occasion, d'abord, signée Álvarez puis Acuña (29), puis sur un corner rentrant de Di María bien nettoyé par le portier polonais (33). Celui-ci est de tous les bons coups, voire même des mauvais, lorsqu'il concède un penalty après avoir légèrement touché le visage de Messi à la suite d'un centre. Litigieux ? Oui, mais suffisant selon l'arbitre. Messi veut se faire justice lui-même, mais Szczęsny réalise une parade exceptionnelle pour maintenir les siens à flot (38), et termine la première période avec neuf arrêts ! C'est un petit miracle : à la pause, la troupe de Michniewicz est toujours première de son groupe.Comme par…