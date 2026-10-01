L’Argentine cartonne sans Messi avant ses adieux

Même sans son capitaine, l’Argentine n’a pas franchement tremblé. Pour sa rentrée après une finale de Coupe du monde disputée il y a plus de deux mois, l’Albiceleste a tranquillement corrigé la Bolivie (4-0) , mercredi soir à Cordoba. Lautaro Martínez (19 e ) et Nico Paz (29 e ) avaient déjà plié l’affaire avant la pause, avant que Cristian Romero (53 e ) et José Manuel Lopez (86 e ) ne terminent le travail. De quoi offrir à Emiliano Martínez, peu inquiété, son premier clean sheet depuis sept rencontres .

Encore deux matchs avant le grand départ

Les champions du monde 2022 auront encore deux amicaux pour peaufiner leur préparation : le Burkina Faso, le 3 octobre, puis le Bénin, quatre jours plus tard au Monumental. Une dernière rencontre forcément particulière et iconique puisque c’est celle qui marquera les adieux de Lionel Messi à la sélection argentine , les vrais cette fois.…

AC pour SOFOOT.com