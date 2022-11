L'Argentine boycotte son football

Annoncée comme l'un des principaux favoris de cette Coupe du monde, l'Albiceleste s'est vautrée pour son entrée en lice face au Petit Poucet saoudien. Une prestation timide, deux buts magnifiques concédés au retour des vestiaires et une révolte qui n'est jamais arrivée. La vague bleue ciel et blanche qui a déferlé sur le Qatar menace déjà de se briser.

Retour sur Terre

Le 2 juillet 2019 à Belo Horizonte, l'Argentine de Leo Messi cédait face au Brésil en demi-finales de la Copa America, échouant une nouvelle fois dans sa quête d'un premier trophée depuis 1993. Trois ans et demi plus tard, Lionel Scaloni s'est fait un nom sur le banc de la selection et Lionel Messi est enfin devenu prophète en son pays au fil d'une série de 36 rencontres sans défaites, dont le point culminant restera cette victoire continentale l'été dernier . Une série qui a pris fin au moment où les Argentins s'y attendaient le moins : pour leur premier match d'un Mondial qu'ils abordaient comme l'un des candidats majeurs à la victoire finale. Pourtant bien lancés, Leandro Paredes et consorts se sont heurtés au réalisme saoudien, incapables de renverser le cours des événements.L'ancien milieu parisien avait pourtant mis son équipe sur les meilleurs rails en allant chercher un penalty rapide pour permettre à Lionel Messi d'entamer sa compétition avec le sourire. Quarante minutes plus tard, au moment de rallier les vestiaires, rien de laisser présager de ce qui allait se produire : le septuple Ballon d'Or et Lautaro Martínez, à deux reprises, s'étaient tour à tour vus refuser lesur hors-jeu, quand la bande d'Hervé Renard était restée bien muette. Une incapacité à se mettre à l'abri payée très cher à l'arrivée.

? “PERDIMOS POR ERRORES NUESTROS”Lautaro Martínez habló tras la sorpresiva derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el debut mundialista. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/aDwvLlEEEk

— TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2022Et puis, dès la reprise, les Faucons renversent la table en l'espace de quatre minutes, portés notamment par un but sublime d'Al-Dawsari. Pendant près d'une mi-temps, l'va alors se casser les dents sur l'arrière-garde saoudienne, imperturbable, sous les regards de plus en plus… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com