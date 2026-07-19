L’Argentine, bien plus qu’une histoire de foot

La grinta , le tout pour Messi, la rage d’une équipe : ce sont les éléments repris pour parler de l’Argentine de Lionel Scaloni, aussi contestée pour ses coups vicieux. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette force collective ?

Angleterre-Argentine édition 2026, 85 e minute. Enzo Fernández n’est pas seulement bon à distribuer des coups qui pourraient lui valoir des cartons, il sait aussi se montrer audacieux pour marquer le but qui change tout, sur lequel Jordan Pickford ne peut que céder. Ce n’est pas sa première tentative, ni celle des champions du monde en titre depuis l’heure de jeu, moment où les vagues offensives se sont multipliées pour faire craquer le palais royal anglais. Battu, le portier des Three Lions sait qu’une brèche est désormais plus qu’ouverte. Sept minutes plus tard, Leo Messi survole son aile droite et offre un centre parfait pour Lautaro Martínez. L’Argentine est en finale de Coupe du monde pour la deuxième fois d’affilée, la troisième en quatre éditions, et signe une nouvelle remontada à peine croyable. La grinta ? Rangeons ce terme, le temps d’un instant : qu’on l’aime ou non, l’ Albiceleste c’est plus que ça.

Un « destin inachevé » à rattraper

Si Lionel Messi porte les siens vers les sommets depuis le début de la Coupe du monde, peut-on vraiment affirmer que seul son génie transcende cette équipe ? Cette combativité acharnée sur le rectangle vert n’est intrinsèquement pas si différente de celle des dalleux Norvégiens ou Cap-Verdiens. À force d’être invoquée, la grinta est devenue un raccourci commode, presque une explication automatique de chaque victoire sud-américaine, en club comme en sélection : il faut aller un peu plus loin pour comprendre ce collectif argentin. « On voit ce terme pour bon nombre d’équipes nationales, mais il y a quand même une part de tactique dans les victoires de l’Argentine, explique Lucie Hémeury, historienne spécialisée du football argentin. D’ailleurs, ce qui revient beaucoup dans les commentaires médiatiques, c’est que les latino-américains jouent de manière agressive voire incorrecte, alors qu’en fait, il y a plusieurs décennies, on parlait de la grâce de ces artistes du ballon. On pioche dans les stéréotypes pour dire ce qui nous arrange quand on veut. » …

Propos recueillis par SW.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com