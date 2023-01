L'Argentine annonce le rachat d'un milliard de dollars de sa dette extérieure

L'Argentine va racheter un milliard de dollars de sa dette extérieure, sous forme d'obligations, afin d'améliorer le profil de dette du pays, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Sergio Massa, en un signal envoyé aux marchés financiers.

Dans une brève allocution diffusée avant l'ouverture des marchés, M. Massa, en poste depuis six mois, a évoqué une "fenêtre d'opportunité", après une récente baisse de l'indice de risque pays de l'Argentine.

Il a annoncé la décision "de mener un processus de rachat de la dette extérieure de l'Argentine pour plus de 1.000 millions de dollars, qui commence aujourd'hui" mercredi, opération qui sera menée par la Banque centrale.

M. Massa a qualifié ce processus de "premier pas", "très focalisé sur des obligations à court terme", mentionnant celles à échéances 2029 et 2030.

C'est par là, a-t-il souligné, qu'il faut "attaquer pour améliorer le profil de dette extérieure du pays", et "continuer de baisser le risque pays", contribuant à "faciliter l'accès des entreprises et de l'Etat au marché des capitaux".

L'annonce intervient sur fond d'efforts continus de l'Argentine depuis trois ans pour restructurer ou rééchelonner sa dette auprès d'Etats créanciers, ou du Fonds monétaire international (FMI), avec lequel il a conclu en 2022 un accord sur le financement de 44 milliards de dollars, legs d'un prêt contracté en 2018.

M. Massa a souligné que l'Argentine avait, en 2022, "honoré et plus qu'honoré" des engagements liés à l'accord avec le FMI, notamment en matière de déficit fiscal et de reconstitution de réserves. Et une croissance qui devrait dépasser 5% pour l'année 2022.

La Bourse de Buenos Aires a connu mercredi sa plus forte chute depuis de nombreux mois, à -9,73%, venant après dix sessions continues de hausse.

Un rééquilibrage attribué par plusieurs analystes à des prises de profit, après un début d'année particulièrement performant, qui a vu le Merval, principal indice de la Bourse de Buenos Aires, gagner plus de 28% sur les premiers jours de 2023.

Mais la troisième économie d'Amérique du Sud peine toujours à contenir une inflation galopante (94,8% en 2022) et soutenir un peso local en dépréciation constante. Il s'échangeait mercredi à 189 pesos pour un dollar au taux officiel, mais près de 377 aux taux informel.

M. Massa a annoncé "dans les prochains mois" d'autres mesures comme celle de mercredi, invitant le secteur privé à aider l'Etat à améliorer le profil risque du pays.