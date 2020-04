L'Argentine 73 et la folle histoire de l'équipe nationale fantôme

En 1973, l'Argentine doit se qualifier pour le Mondial 1974. Il lui faut, pour ce, gagner à La Paz, en Bolivie (à 3500 mètres d'altitude), quelques jours après un déplacement au Paraguay. Le sélectionneur de l'époque, Omar Sivori, va alors avoir une idée folle : envoyer une équipe nationale bis s'entraîner en altitude, pour se préparer au mieux aux conditions atmosphériques de la capitale bolivienne.

Le 21 juin 1970, le Brésil de Pelé marche sur l'Italie et remporte sa troisième Coupe du monde. Un triomphe pour laet, forcément, une double peine pour les rivaux argentins. Eux n'ont encore jamais soulevé le trophée Jules Rimet et, surtout, ils assistent à ce Mondial mexicain devant leur téléviseur. En effet, pour la quatrième fois de leur histoire après 1938, 1950 et 1954, les Argentins ont manqué la qualification à la Coupe du monde, échouant lors des qualifications. L'd'Adolfo Pedernera avait même terminé dernière de sa poule de qualif', après avoir notamment perdu au Pérou (1-0) et en Bolivie (3-1).Cette période de doutes se matérialise aussi sur le banc de touche : en cinq ans, de 1967 à 1972, pas moins de sept sélectionneurs vont se succéder sur le banc argentin. Juan José Pizzuti, qui avait été nommé après le limogeage de Pedernera, a donc pour mission d'emmener la sélection argentine au Mondial allemand. Mais après deux ans à la tête du groupe, il rend son tablier. La Fédération décide alors de mettre ses espoirs dans les mains d'Omar Sivori, l'ancienne star de la Juventus qui a raccroché les crampons trois années auparavant. Les données du problème sont alors simples : l'Argentine se retrouve dans un groupe de qualifications à trois équipes, avec le Paraguay et, à nouveau, la Bolivie. Seul le premier de cette poule ira en Allemagne de l'Ouest. Il s'agit donc de préparer, au mieux,