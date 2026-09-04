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« L’argent ne suffit pas à gérer un mercato »
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 22:31
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« L’argent ne suffit pas à gérer un mercato »

« L’argent ne suffit pas à gérer un mercato »

Ancien conseiller à l’AS Monaco ou au Stade rennais, Paulo Tavares a roulé sa bosse dans les coulisses du foot et compte dans un futur proche appliquer sa méthode dans un club européen. Avant ça, il prend le temps d’analyser ce mercato d’été et la tendance prise par le football actuel.

Ce mercato d’été 2026 a semblé franchir de nouvelles limites dans les sommes dépensées. Quel regard portez-vous sur cet emballement ?

Aujourd’hui, le football est devenu une industrie rentable et l’Angleterre, puisque ce sont les Anglais qui font augmenter les prix, l’a compris. Ils ont différents revenus, pas simplement les droits TV, qui leur permettent donc d’injecter de cette manière. La différence aussi, c’est qu’aujourd’hui, on est dans une quête de talents. Avant, ceux qui coûtaient vraiment cher, c’étaient des joueurs stars, déjà établis. Désormais, les clubs cherchent des talents pour en faire de grandes stars. C’est l’exemple de Bradley Barcola à Liverpool. Ils n’ont peut-être plus la capacité d’attirer les plus grands joueurs, alors ils mettent le prix sur une star en devenir.…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Mohamed Benkhalfa pour SOFOOT.com

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