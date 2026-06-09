L'arbitre somalien bloqué à la frontière privé de Mondial

« Chef, oui, chef ! » Ce lundi soir, la FIFA a confirmé que l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ne pourra pas officier durant la Coupe du monde car il s’est vu refuser son entrée sur les terres de Donald Trump.

À travers un communiqué, l’instance mondiale du football a déclaré : « La FIFA n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte, y compris dans l’octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment. Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c’est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire. » Très courageux.…

EM pour SOFOOT.com