information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 12:44

L’arbitre de PSG-Dortmund est connu

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

L’UEFA a dévoilé ce dimanche l’arbitre de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Dortmund, mardi soir au Parc des Princes. Il s’agit de l’Italien Daniele Orsato. Ce dernier a déjà dirigé huit rencontres du club de la capitale sur la scène européenne, pour un bilan parfaitement équilibré de quatre victoires et autant de défaites. Mais parmi elles, la plus cruelle de toutes, lors de la finale face au Bayern Munich, en 2020. L’homme en noir était également au sifflet lors de l’élimination parisienne en huitièmes l’an passé, toujours face aux Bavarois.…

TB pour SOFOOT.com