information fournie par So Foot • 06/05/2024 à 14:35

L’arbitre de Crystal Palace-Manchester United sera équipé d’une caméra

« POV : tu te fais insulter par Harry Maguire ! »

Oubliez les cartons bleus, les cinq remplacements et les temps additionnels rallongés, le futur de l’arbitrage débarque ce lundi en Premier League. À l’occasion du match opposant Crystal Palace à Manchester United, l’arbitre de la rencontre, l’Australien Jarred Gillett, sera équipé d’une caméra disposée à son oreille. Déjà présente sur les terrains de rugby depuis de nombreuses années, la « RefCam » vise à offrir aux supporters une vision unique des actions de jeu et de mettre en avant les décisions et les conversations auxquels sont confrontés les arbitres durant la rencontre.…

