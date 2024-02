information fournie par So Foot • 03/02/2024 à 22:46

L’arbitre de Côte d’Ivoire-Mali chahuté, Hamari Traoré hors de lui

Les émotions à leur paroxysme.

Après l’irrespirable exploit de la Côte d’Ivoire, qualifiée pour les demi-finales de sa CAN en infériorité numérique, les Aigles du Mali, défaits, étaient logiquement dans un état second. Au coup de sifflet final, plusieurs des joueurs d’Éric Chelle (par ailleurs inconsolable), dont le capitaine Hamari Traoré, ont failli en venir aux mains avec l’arbitre Mohamed Adel et ses adjoints. Tout le contingent a d’ailleurs dû être escorté pour quitter le stade, à l’abri des invectives.…

AL pour SOFOOT.com