L'arbitre d'un derby tendu prend la parole après le match en Espagne

Grande première. Comme la Liga l’avait promis, l’arbitre du derby basque opposant l’Athletic Club et la Real Sociedad, Alejandro Hernández Hernández, est venu livrer ses justifications au micro de DAZN concernant le penalty accordé à Nico Williams.

Décision (comme d’habitude) contestée

C’est sur une action s’étant déroulée peu avant la pause que l’Espagnol a été interrogé. Alors que Nico Williams provoque et s’immisce dans la surface, il est taclé par Jon Aramburu. L’arbitre décide de siffler un penalty, immédiatement contesté par les joueurs de la Real.…

AP pour SOFOOT.com