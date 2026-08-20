L'arbitre condamné pour violences conjugales officiera toujours en Ligue 1
Condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, Abdelatif Kherradji figure parmi les arbitres de Ligue 1 dans le guide de la saison destiné aux médias.
Si sa peine n’a pas été inscrite à son casier judiciaire « pour que ce jugement n’ait aucune incidence professionnelle pour monsieur Kherradji » , considérait l’un des conseils de l’homme de 40 ans auprès de L’Équipe , sa présence au sein des arbitres du premier échelon français interroge.…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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