L'arbitre condamné pour violences conjugales officiera toujours en Ligue 1

Condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, Abdelatif Kherradji figure parmi les arbitres de Ligue 1 dans le guide de la saison destiné aux médias.

Si sa peine n’a pas été inscrite à son casier judiciaire « pour que ce jugement n’ait aucune incidence professionnelle pour monsieur Kherradji » , considérait l’un des conseils de l’homme de 40 ans auprès de L’Équipe , sa présence au sein des arbitres du premier échelon français interroge.…

NB pour SOFOOT.com