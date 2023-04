information fournie par So Foot • 10/04/2023 à 15:06

L’arbitre auteur du coup de coude sur Robertson suspendu

Action, réaction.

Accusé d’avoir adressé un coup de coude à Andrew Robertson à la mi-temps de la rencontre entre Liverpool et Arsenal (2-2) ce dimanche, l’arbitre de touche Andrew Hatzidakis a déjà été sanctionné par le corps arbitral anglais. Ce lundi, l’organisation des arbitres anglais a déclaré, via un communiqué, qu’elle « ne désignera plus Constantine Hatzidakis pour aucun match de quelque compétition que ce soit relevant de sa compétence le temps que la FA enquête sur cet incident ». La potentielle sanction encourue par l’arbitre anglais de 38 ans n’est pas connue.…

AEC pour SOFOOT.com