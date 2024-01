L’arbitrage italien sifflé hors jeu

Daniele Orsato referee during the Italian Football Championship League A 2023/2024 match between SS Lazio vs SSC Napoli at the Olimpic Stadium in Rome on 28 January 2024. - Photo by Icon Sport

Mardi dernier, un arbitre anonyme a décidé de lâcher une bombe sur la planète Calcio en dénonçant certaines imperfections de l’arbitrage dans le foot italien. Entre erreurs flagrantes, guerre d’ego et utilisation approximative de la VAR, l’arbitrage est au cœur de la tempête.

« Cette saison, il y a eu énormément d’erreurs commises par nous, les arbitres, que ce soit sur le terrain, mais aussi à la VAR. Des erreurs inexplicables. » Invité dans l’émission Le Iene (les hyènes, en VF) sur Italia 1, un arbitre supposément en poste a décidé de vider anonymement son sac. « J’ai décidé de parler pour l’amour du jeu et parce que je crois encore au principe de l’équité sportive » , précise-t-il. Le lanceur d’alerte avance que la situation « est devenue intenable et qu’elle affecte la carrière de nombreux arbitres ». Avec au menu des erreurs d’arbitrage flagrantes, des clans et une utilisation de la VAR qui pose question. Dans la foulée de ces révélations, Il Mattino en a rajouté une couche. Lors de la finale de Supercoupe entre l’Inter et le Napoli, le quotidien italien avance que Gianluca Rocchi, actuel responsable de la CAN (Commission arbitrale nationale), se serait rendu dans le vestiaire d’Antonio Rapuano – arbitre de la finale – durant la pause pour lui « faire comprendre que ses décisions n’étaient pas celles attendues ». À l’heure de jeu, Giovanni Simeone est exclu pour un second carton jaune jugé extrêmement sévère. De quoi amplifier la polémique.

Nota dell'Associazione Italiana Arbitri sulle accuse lanciate ieri sera durante una trasmissione televisiva. Leggi il comunicato: https://t.co/r9KxWRgokb pic.twitter.com/naG8fu5tyE…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com