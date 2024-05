L'arbitrage français : tragique système

L’arbitre est peut-être l'un des acteurs les plus décisifs et commentés cette saison en Ligue 1. Metz en a fait la douloureuse expérience après sa défaite contre Rennes et avec l'expulsion très sévère, sinon injuste, de Georges Mikautadze, malgré l’alerte de la VAR. Au-delà des arbitres, c'est un système qui pose question.

Ruddy Buquet n’a pas changé d’avis. Après avoir sorti un carton rouge contre Georges Mikautadze, pour un petit accrochage avec Arnaud Kalimuendo dans le temps additionnel du match contre Rennes ce samedi, et malgré l’appel de la VAR, il n’a pas souhaité revenir sur ce soupçon d’« erreur manifeste ». Une double peine pour le FC Metz, renversé dans cette rencontre et barragiste à trois points du Havre après la défaite, mais surtout privé de son meilleur élément, son Roi, pour le déplacement à Strasbourg le week-end prochain, du moins dans l’attente de la décision de la commission de discipline.

Seul espoir pour les Lorrains, leurs frères ennemis alsaciens, assurés du maintien, se sentent déjà « en vacances » , selon les propres mots dépités de Patrick Vieira. C’est donc peu dire que les Grenats ruminent leur rancœur, et que cette rencontre, en outre entachée d’un penalty douteux, risque d’être considéré en cas de de relégation, comme une profonde injustice. László Bölöni ne savait plus à quel saint se vouer : « Je ne sais pas si je dois hurler, pleurer, rigoler. Je ne peux pas commenter. Est-ce que je suis vraiment prêt à vous parler et dire ce que je ressens, ce que j’ai sur le coeur ? (…) Si on a la VAR, utilisez-la ! »…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com