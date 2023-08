L'arbitrage français en quête de modernité et d'ouverture

À quelques jours de la reprise des championnats professionnels français, la Direction de l'arbitrage présentait ce jeudi matin ses objectifs et les nouvelles directives pour la saison à venir. Au centre des préoccupations, une volonté de favoriser le jeu, le spectacle, et une envie de continuer à s'ouvrir plutôt que de se fermer.

La rentrée des classes est toujours une belle occasion pour prendre quelques bonnes résolutions, en même temps que l’on fixe ses ambitions pour l’année à venir. Le monde du foot n’échappe pas à cette tradition. Ce jeudi matin, à quelques jours de la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, les pontes de l’arbitrage français ont présenté les objectifs et les directives techniques pour la saison 2023-2024 à une dizaine de journalistes à la FFF, boulevard de Grenelle. « L’arbitrage français va bien » , a lancé le président Philippe Diallo dans une vidéo enregistrée à distance, avant qu’Antony Gautier (directeur de l’arbitrage), Stéphane Lannoy (directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel) et Éric Borghini (président de la commission fédérale des arbitres) ne développent leur vision et répondent aux questions. En attendant les actes sur les terrains dans les prochaines semaines, le discours général incite à l’optimisme, entre l’envie de favoriser le spectacle, tout en continuant de protéger les joueurs, et la volonté de s’ouvrir aux échanges et aux dialogues pour humaniser les arbitres. Voici ce qu’il faut en retenir.

Un plan de modernisation

Un mot est revenu dans la bouche des trois dirigeants : la modernisation. Un terme qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais qui a été décliné ici en trois piliers. Le premier, c’est l’optimisation de la performance des arbitres professionnels, c’est-à-dire leur donner les moyens et les outils pour être encore meilleurs. Le deuxième consiste à établir une stratégie de développement de l’arbitrage féminin. Le troisième, c’est la mise en place d’un modèle français de formation à l’arbitrage, un peu à l’image de la DTN, pour fidéliser et détecter les sifflets les plus prometteurs de l’Hexagone. Un triptyque s’accompagnant d’une nouvelle organisation à la direction technique de l’arbitrage avec un pôle administratif et un pôle technique, pour plus de clarté (voir l’image ci-dessous) .…

