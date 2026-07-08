L’arbitrage argentin ne fait pas peur aux Bleus

Moins peur qu’en voyant Marine Le Pen candidate. Dayot Upamecano et Robin Risser ne sont pas particulièrement inquiets vis-à-vis de l’arbitrage du quart de finale France-Maroc : en vérité, ils n’en ont même rien à secouer. En effet, c’est Facundo Tello , arbitre argentin, qui sera au sifflet du prochain match des Bleus.

« Je ne vais pas me concentrer sur qui va être l’arbitre , avance le roc de la défense française . On n’a jamais fait ça, on va se concentrer sur le Maroc. Ce qu’on veut faire, c’est gagner ce match, c’est le plus important. » …

SW pour SOFOOT.com