L’Arabie saoudite séduit aussi les jeunes

La classe à Dallas.

À un jour seulement de la reprise de la Bundesliga autrichienne contre Altach, Matthias Jaissle a pris le pari de quitter le RB Salzbourg pour Al-Ahli, signant au passage un contrat de 3 saisons. Au lieu de continuer à se faire les dents en Ligue des champions et de logiquement rejoindre bientôt la maison mère de Leipzig, le très jeune technicien (35 ans) aura le privilège d’entraîner Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Roberto Firmino et Allan Saint-Maximin. Licencié dans la journée, Jaissle avait démarré les négociations avec le club saoudien depuis déjà plusieurs jours. Le directeur général du RBS, Stephan Reiter, avait même déclaré à Kurier qu’un entraîneur « aussi décidé à changer de crémerie, à deux jours du début du championnat, ne peut plus être assis sur un banc ».…

