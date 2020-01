L'Arabie saoudite se désengage de ses mosquées à l'étranger

Ancien ministre saoudien de la Justice et secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, fondée à La Mecque en 1962, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa ne parle habituellement pas à la légère. Dans le journal Le Matin Dimanche de Lausanne, il a annoncé qu'il était temps de « confier la mosquée de Genève à un conseil d'administration suisse, représentatif, avec un président élu ».En d'autres termes, la Fondation culturelle islamique, qui gérait la grande mosquée de Genève depuis sa création en 1978, se désengage. Ce prestigieux lieu de culte, inauguré par l'ancien roi Khaled ben Abdelaziz, est mis entre les mains de « la communauté des musulmans de Genève et de la région ». Le patron du bras religieux du royaume ajoute : « Nous allons arrêter de la financer. Sinon, cela voudrait dire que nous continuons de l'influencer. »Un départ sans concertationCe coup de tonnerre ne se limite pas à la plus grande mosquée de Suisse,le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale ajoutant : « Nous allons prendre les mêmes dispositions dans le monde entier. Partout, il y aura un conseil d'administration local, mis en place en coordination avec les autorités nationales. Notamment pour des raisons de sécurité. Il faut veiller à ce que les mosquées soient placées entre des mains sûres, évidemment. Ensuite, nous n'interviendrons plus. » Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, également président de la Fondation culturelle islamique de...