L’Arabie saoudite, némésis de tous les Textor du monde

Le football se résume de plus en plus à son économie : un grand marché libéral où s’échangent et se vendent joueurs et clubs. Or, comme souvent, l’arrivée d’un nouveau riche agace toujours les vieilles fortunes qui pensaient posséder une simple rente à gérer. Il ne faut pas comprendre autrement les critiques de John Textor envers l’Arabie saoudite.

Il n’a échappé à personne que l’Arabie saoudite a lancé une grande offensive sur le football mondial. Inspirée, ou inquiétée, par le succès de son rival qatari, cette grande puissance régionale a décidé de miser sur le développement de son championnat local en recrutant des stars, tant que l’argent du pétrole coule encore à flots. Certes, l’Arabie saoudite offre un visage différent, celui d’un pays de taille moyenne, avec 35 millions d’habitants (dont les deux tiers de « nationaux », contre 10 % dans l’émirat voisin) et une sélection nationale régulièrement en phase finale de Coupe du monde depuis 30 ans. Par ailleurs, question droits de l’homme (et de la femme) ou des travailleurs migrants, le topo est assez similaire, sans parler du rigorisme religieux (qui donc prohibe l’homosexualité ou certaines libertés de conscience).

Ce n’est toutefois pas ce dernier point qui énerve John Textor, le nouveau boss de l’OL, qui vient de se débarrasser, contre argent comptant, de l’ombre de Jean-Michel Aulas. Il s’est confié sur Canal do TF, une chaîne YouTube dédiée à l’actualité du club brésilien de Botafogo (dont il est également propriétaire), sur son angoisse devant ce qu’il semble vivre comme une razzia d’autant plus injuste qu’il se sent aussi impuissant que Poutine devant une colonne de chars Wagner. « Les Saoudiens veulent tout, a lancé John Textor. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football. » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com