Mohammed ben Salmane va pouvoir ajouter une frasque de plus à un CV déjà bien rempli. Le sulfureux prince héritier d'Arabie saoudite, qui peine à redorer son image après l'horrible meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, est aujourd'hui mêlé à une affaire d'espionnage. « MBS » est en effet accusé par le Guardian d'avoir piraté le téléphone portable du patron d'Amazon, Jeff Bezos, le 1er mai 2018.Le magnat américain de la technologie et le prince ont noué une relation amicale au fil du temps et ont pour habitude de communiquer via la messagerie cryptée WhatsApp. Ce serait au cours de l'un de ces échanges 2.0 que Mohammed ben Salmane aurait hacké le smartphone de son « ami ». Comment ? En envoyant un fichier vidéo infecté à l'homme le plus riche du monde, explique le quotidien britannique de référence. Jeff Bezos est également le propriétaire du Washington Post, titre prestigieux pour lequel travaillait un certain Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.Lire aussi Affaire Khashoggi : un an après, « MBS » droit dans ses bottesUne grande quantité d'informations auraient été illégalement exfiltrées du téléphone du patron d'Amazon en l'espace de quelques heures, selon une source proche du dossier. Au terme de sa longue enquête, le Guardian n'est pas parvenu à déterminer l'ampleur des vols ni si les informations dérobées avaient été utilisées par « MBS ».Un lien avec...