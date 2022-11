L'apport économique des étudiants étrangers en France amoindri par la crise sanitaire

L'apport économique des étudiants étrangers en France a été amoindri pendant la crise sanitaire avec la réduction des visites de leurs proches, même si le Covid-19 a peu affecté la durée des séjours d'étudiants eux-mêmes, selon une étude publiée lundi.

6,4 millions d'étudiants étaient en mobilité internationale dans le monde en 2020, soit 32% de plus que cinq ans auparavant, indique l'étude réalisée pour Campus France, organisme public chargé des étudiants étrangers, rattaché aux ministères de l'Enseignement supérieur et des Affaires étrangères.

En moyenne, les étudiants étrangers en France dépensent 867 euros par mois (hors frais d'inscription et de voyage entre la France et leur pays d'origine), selon cette étude.

Celle-ci a été menée entre février et avril 2022 auprès de 9.992 étudiants internationaux ayant résidé et étudié en France durant les trois dernières années, représentatifs des 302.863 étudiants étrangers en France.

En prenant en compte leurs dépenses et frais d'inscription, ces jeunes injectent au total plus de 5 milliards d'euros dans l'économie chaque année, et coûtent à la collectivité environ 3,7 milliards d'euros (bourses, dépenses d'enseignement, aides au logement...)

Leur apport économique net annuel avoisine donc 1,35 milliard d'euros.

Par ailleurs, la crise sanitaire a eu un impact sur cet apport. Sur les 9.992 répondants, plus de 9.500 étaient en France entre le début 2020 et la fin 2021, au coeur de la pandémie.

Pour près de huit répondants sur dix (78%), la crise sanitaire n'a pas eu de conséquences sur la durée de leur séjour. Mais pour 60% des répondants, la crise a empêché des proches de venir les voir, et pour 6% elle a écourté ces séjours.

L'impact économique de ces visites, estimé à 392,5 millions d'euros, "aurait donc pu être plus important sans la crise sanitaire, sans qu'on puisse déterminer précisément le montant" du manque à gagner, que l'étude estime toutefois à 235,5 millions d'euros.

Outre l'aspect purement économique, l'enquête souligne, comme une précédente étude de Campus France en 2014, que l'accueil des étudiants internationaux a "un réel impact sur le rayonnement de la France" et qu'ils seront "les ambassadeurs de demain".

88% d'entre eux souhaitent travailler avec des entreprises françaises, 88% ont envie de revenir pour le tourisme et 90% recommanderaient la France comme destination d'études.