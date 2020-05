L'application de traçage StopCovid pourrait être disponible dès ce week-end

Alors que le gouvernement a soumis la sortie de l'application destinée à repérer la propagation du coronavirus au vote du Parlement, la Cnil a donné mardi 26 mai son feu vert.

(Photo d'illustration) ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Prévu pour le 2 juin, l'application de traçage StopCovid pourrait être disponible ds ce week-end. "Sous réserve du vote au Parlement , l'application pourrait être disponible dans les magasins d'application d'Apple et d'Android ce week-end", déclare Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique, dans Le Figaro ce mardi 26 mai. L'objectif était jusqu'à maintenant le mardi 2 juin.

"C'est le bon moment, car les Français ont de plus en plus envie de sortir et de retrouver une vie sociale", selon lui.

Testée par 60 militaires à la demande des équipes en charge du projet, l'application StopCovid permettra à un utilisateur de garder la trace des autres utilisateurs croisés pendant les deux dernières semaines (à moins d'1 mètre, pendant au moins 15 minutes). Si cet utilisateur découvre qu'il est porteur du coronavirus, il peut prévenir les personnes croisées, en notifiant l'application de sa contamination. "Cet outil est une assurance supplémentaire, alors que l'épidémie est toujours là et peut repartir à tout moment", insiste M. O.

Un débat et un vote sur le sujet sont prévus à l'Assemblée nationale puis au Sénat cette semaine. Sous la pression des oppositions, le gouvernement a accepté ce vote, pourtant non obligatoire car l'application sera basée sur une participation volontaire.

Le projet est critiqué jusque dans la majorité pour les risques concernant la vie privée des utilisateurs, même s'il est présenté comme ne dérogeant pas à la réglementation sur les données personnelles. "Il y a eu beaucoup de questions légitimes, mais plus nous donnons d'explications, plus les réticences diminuent", a selon M. O, qui dit ne pas croire à une division de la majorité . "Si le Parlement devait s'opposer au déploiement de StopCovid, l'application ne serait pas déployée" , a-t-il par ailleurs assuré.

Feu vert de la Cnil

Malgré les réticences des défenseurs de la vie privée, la Cnil (Commission nationalede l'informatique et des libertés) a donné son feu vert mardi à la mise en place de StopCovid. Le gendarme français des données personnelles constate en effet que les concepteurs de l'application ont érigé un certain nombre de garde-fous pour empêcher les dérives.

Elle formule néanmoins quelques observations pour renforcer encore davantage la protection de la vie privée des individus. La Cnil souhaite par exemple une "amélioration de l'information fournie aux utilisateurs , en particulier s'agissant des conditions d'utilisation de l'application et des modalités d'effacement des données personnelles", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La Cnil souhaite également "une information spécifique pour les mineurs et les parents des mineurs", et la confirmation dans le décret à venir sur l'application "d'un droit d'opposition et d'un droit à l'effacement des données pseudonymisées enregistrées".