L'appli de la SNCF se met au covoiturage

« À nous de vous faire préférer le train », disait un ancien slogan de la SNCF. « En vous proposant aussi du covoiturage », pourrait-on désormais compléter.L'application « L'Assistant SNCF » intègre à partir de ce mercredi les offres de BlaBlaLines (900 000 membres) et Karos (250 000 utilisateurs). Ces plates-formes de covoiturage de courte distance spécialisées dans les trajets domicile-travail seront visibles dans l'application au fur et à mesure de sa mise à jour par les utilisateurs.« Si le voyageur a enregistré son trajet domicile-travail dans l'application, elle lui fera des propositions de voyage en bus et en train, mais aussi en covoiturage si elles existent, avec le prix correspondant, détaille Julien Nicolas, le directeur général adjoint d'e.voyageurs SNCF, la branche digitale du groupe SNCF. Si l'utilisateur clique sur une offre, il sera alors redirigé vers le site de BlablaLines ou Karos pour faire la réservation. »Un million de recherches d'itinéraires par jourPour autant, l'appli ne permet pas encore de mixer train et voiture au cours d'un même trajet. « C'est notre objectif de combiner les deux modes de mobilité entre eux, mais techniquement, c'est très compliqué », observe Julien Nicolas.À ce jour, l'Assistant SNCF compte 13,6 millions d'utilisateurs. Contrairement à sa cousine « Oui. sncf » qui vise principalement les voyageurs occasionnels de longue distance (et qui n'intégrera pas BlablaLInes et Karos), l'appli L'Assistant SNCF s'adresse aux usagers réguliers du train qui viennent y chercher des informations sur leur ligne et leurs temps de parcours du quotidien. Elle enregistre plus de 1 million de recherches d'itinéraires par jour dans 500 villes de France, dont la moitié en Ile-de-France.« Notre volonté, c'est de compléter notre offre et de développer sur une seule appli un large choix de solutions de transport et de mobilité, vante le directeur général ...