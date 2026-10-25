L'appel du pied de Florian Thauvin aux Bleus

Thauvin c’est comme le bon vin. À 33 ans, Florian Thauvin est dans la forme de sa vie, il l’a encore démontré samedi soir face au Paris FC où il a fait basculer la rencontre en faveur des Sang et or alors qu’ils étaient menés à la pause (2-1). Présent en zone mixte, le numéro 10 lensois a lancé un appel clair à Zinédine Zidane .

Ce rêve bleu

Champion du monde 2018, le natif d’Orléans a subi une longue traversée du désert avec les Bleus durant six ans avant d’être rappelé par Didier Deschamps en novembre 2025. Une convocation et une nouvelle cape face à l’Azerbaïdjan (1-3), puis plus rien. Le milieu de terrain ne désespère toutefois pas de retrouver l’équipe de France prochainemen t, comme il l’a de nouveau rappelé samedi soir : « Bien évidemment que j’ai envie d’aller en équipe de France parce que j’aime l’équipe de France, parce que j’ai une histoire avec l’équipe de France, mais ce n’est pas à moi de le réclamer. J’ai gagné deux Coupes du Monde, une en jeune, une en A, donc j’y suis énormément attaché. » L’ancien marseillais a par ailleurs glissé un petit mot au nouveau sélectionneur tricolore : « Évidemment, ce serait un rêve de découvrir Zidane, donc on verra bien. » …

LB pour SOFOOT.com