L'appel de l'ambassadeur d'Australie : «Touristes français, nous avons besoin de vous»

Les conséquences sur l'économie touristique des gigantesques incendies qui ont ravagé une partie de l'Australie sont dramatiques. Brendan Berne, ambassadeur d'Australie en France, lance un appel aux touristes français pour inciter ceux qui avaient prévu de visiter son pays à ne pas renoncer au voyage et même, pour ceux qui le peuvent, aider à reconstruire son écosystème.Quelle est la situation en Australie ?BRENDAN BERNE. Aux yeux du monde, le pays entier a brûlé mais ce n'est pas le cas. Il y a malheureusement eu beaucoup de « fake news » diffusées en ligne. 1 % de la surface du pays a brûlé, soit 10 millions d'hectares de forêts, principalement dans la région du sud-est. Comme tous les Australiens, cela a été un déchirement d'assister à cette catastrophe qui découle évidemment du réchauffement climatique. Les feux ont ravagé les Snowy Mountains, qu'on appelle également les Alpes australiennes, ou bien sûr Kangaroo Island, très connue des touristes. Mais l'Australie est un pays grand comme deux fois et demie l'Europe et la réalité est aussi celle-ci : beaucoup d'endroits, comme celui du Rock, du Reef (NDLR : la grande barrière de corail), la ville de Sydney ou encore l'île de Tasmanie, quatre des principales zones touristiques, n'ont absolument pas été touchées.Quel est votre message aux Français ?Mon défi aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur, est de relativiser cette situation sans la minimiser. Nous sommes en pleine saison de feux de brousse, un phénomène qui revient chaque année et qui fait entièrement partie de notre histoire. Je veux dire aux touristes français : « nous avons besoin de vous ! » Sans faire de parallèle hasardeux, nous avons besoin de vous comme vous avez eu besoin des Australiens venus vous aider il y a 100 ans sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.Quel est l'impact sur l'activité touristique ?Nous sommes en pleine saison touristique et les ...