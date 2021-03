L'Apec lance "Talents Seniors" pour l'emploi des cadres de plus de 50 ans

L'Association pour l'emploi des cadres (Apec) va lancer à partir de mardi "Talents Seniors", un dispositif testé en 2019 dans deux régions et destiné aux cadres chômeurs de plus de 50 ans, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

"Alors que les cadres seniors subissent de plein fouet les effets de la crise", l'objectif de cette opération de "parrainage" est de "lutter contre la désinsertion professionnelle et sociale des seniors et favoriser leur retour à l'emploi", indique l'Apec.

Prévue pour durer douze mois dans chacune des sept régions ciblées, l'opération sera lancée mardi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis le 20 avril dans les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et le Grand-Est, le 8 juin en Île-de-France, et enfin à l'automne en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Ce dispositif "met en relation des chefs d'entreprise, cadres dirigeants, décideurs institutionnels, élus et des cadres seniors demandeurs d'emploi accompagnés par l'Apec", qui vont constituer des "binômes" pendant "12 mois", explique l'association. Ces binômes vont "se rencontrer, échanger et travailler conjointement, à raison au minimum d'un rendez-vous par mois", avec l'aide des consultants de l'Apec.

En 2019, l'Apec avait lancé "deux éditions pilotes" de ce dispositif en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-France, où "152 cadres d'une moyenne d'âge de 55 ans" et "plus de 140 entreprises" avaient participé à l'opération, précise l'association. "Près de 65%" de ces cadres seniors avaient "retrouvé une activité" (CDI, CDD, création d'activité, formation), dont "48% un CDI", détaille l'Apec.

"Il nous semble primordial de redonner confiance aux cadres seniors qui, notamment lorsqu'ils sont en recherche d'emploi, se voient trop souvent ramener à leur âge", souligne Gilles Gateau, directeur général de l'Apec, en notant que "les plus de 55 ans sont, en proportion, bien plus souvent en situation de chômage de longue durée que le reste de la population active". "Malheureusement la crise risque d'accentuer cette tendance", ajoute-t-il.