«L'antisémitisme est un virus qui mute», déplore le grand rabbin de France

Une étude de l'Ifop pour Fondapol et l'American Jewish Committee révèle que 34 % des juifs de France se sentent menacés au quotidien. Un phénomène qui frappe particulièrement les 18-24 ans, dont 84 % affirment avoir déjà été victimes d'actes antisémites. Le grand rabbin Haïm Korsia dénonce Internet, « déversoir de haine sans limites ».Un tiers des citoyens français de confession juive déclarent se sentir menacés. Vous le constatez au quotidien ?HAÏM KORSIA. Vous n'imaginez pas à quel point. Nous avons alerté les pouvoirs publics depuis longtemps sur ce sentiment d'insécurité, qui est alimenté par des choses réelles : malheureusement, il y a eu des morts ; malheureusement, les agressions sont récurrentes. Ce peut être quelqu'un qui fait la queue à l'épicerie et s'entend dire sale juif, sale race. Il y a une désinhibition incroyable. Après la marche de janvier 2015 (NDLR : après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher), on aurait pu espérer un élan de fraternité. Paradoxalement, chaque agression antisémite provoque un effet réplique. Regardez les dégradations de cimetières...Cette étude montre aussi l'ampleur des « stratégies d'invisibilité »... Certains n'osent pas demander de congés à leur employeur pour les fêtes de Kippour ou Roch Hachana, car cela revient à dire ouvertement je suis juif. Les jeunes, surtout, l'ont intégré dans leur façon de penser. Certains ne portent plus de casquette pour ne pas être identifiés comme juifs. Ils sont formatés par la culture Internet, ils savent la violence immédiate des mots. Dans ma génération, cela n'existait pas. Je ne vivais pourtant pas dans des quartiers huppés de Paris, mais en banlieue : Meaux, Choisy-le-Roi, Orly-Ville, Grigny, c'était derrière chez moi !Nombre d'actes antisémites se produisent dans l'enceinte des écoles...Dans un livre publié en 2017 (NDLR : « Principal de collège ou imam de la République ...