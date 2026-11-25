L'Anses rendra mi-janvier sa décision sur la réintroduction d'un insecticide dans les betteraves

"L'Anses n'était pas en mesure de rendre une décision le 24 novembre et en a informé le ministère" précise l'agence dans un communiqué adressé à l'AFP.

Photographie d'une récolteuse de betteraves à l'œuvre dans un champ à Scherwiller, dans le nord-est de la France, le 29 octobre 2026. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) devrait rendre mi-janvier sa décision sur l'utilisation de l'insecticide flupyradifurone pour les semences de betteraves, dont la réintroduction a été rendue possible par la loi d'urgence agricole votée l'été dernier, a-t-elle indiqué ce mercredi.

Le flupyradifurone est souvent considéré comme un néonicotinoïde de nouvelle génération et sa possible réintroduction ainsi que celle de l'acétamipride, un autre néonicotinoïde nocif pour la biodiversité interdit depuis des années en France, ont suscité une levée de boucliers d'ONG, de la société civile mais aussi de certaines organisations de médecins.

Saisie par le ministère de l'Agriculture le 24 septembre, l'Anses avait deux mois pour rendre son avis. Mais "compte tenu des différentes étapes qui restent encore à franchir, l'Anses n'était pas en mesure de rendre une décision le 24 novembre et en a informé le ministère", écrit l'agence dans un communiqué à l' AFP .

L'Anses "s'est engagée à rendre ses décisions sur une stricte base scientifique et dans le cadre du processus d'évaluation des risques qui prévaut à l'agence" , un processus qui "requiert l'examen de données fiables et l'appui d'experts scientifiques issus d'organismes variés, pour garantir un examen collégial".

L'agence précise être "consciente des enjeux de calendrier agronomique pour la filière betteravière et elle en tient compte dans l'organisation de ses travaux". Mais elle "veille à ce que cette échéance soit conciliée avec les exigences de rigueur et d'indépendance qui fondent son évaluation scientifique".

L'organisme public a ainsi besoin de "l'avis de son collectif d'experts scientifiques (CES) dont les travaux sont encore en cours" et qui s e prononcera "au plus tard fin novembre" .

Une décision attendue à la mi-janvier 2027

Les semis de betteraves sucrières s'effectuent au printemps, en général entre mi-mars et mi-avril.

L'Anses doit "intégrer à ses travaux l'avis du Conseil de surveillance sur les néonicotinoïdes", avis consultatif, "qui vérifie si les conditions définies par la loi d'urgence agricole sont ou non remplies".

A savoir "l'existence d'une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières", "des solutions alternatives à l'utilisation de semences traitées avec de la flupyradifurone inexistantes ou manifestement insuffisantes" et enfin "l'existence d'un plan de recherche sur des solutions alternatives en cours".

Si le projet de décision de l'Anses est favorable à l'utilisation de cet insecticide, il devra être soumis à une consultation publique de 21 jours, indique encore l'agence. Compte tenu de tous ces éléments, "la décision finale pourrait intervenir à la mi-janvier 2027" .

Elle précise avoir reçu une deuxième saisine, par le ministère de l'Agriculture, sur la possibilité de déroger à l'interdiction d'appliquer des néonicotinoïdes pour les cerises et les pommes (il s'agit encore du flupyradifurone pour ces cultures) et les noisettes (les cultivateurs ont alors recours à l'acétamipride).