L'Anses met en garde contre les compléments alimentaires à base de plantes contenant de la berbérine

Selon, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la consommation de compléments alimentaires à base de plantes contenant de la berbérine "peut entraîner des risques de troubles gastro-intestinaux, d'hypoglycémie et d'hypotension".

Les compléments alimentaires à base de plantes ne sont pas à prendre à la légère. Sollicitée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) met notamment en garde contre les compléments alimentaires à base de plantes ou préparations de plantes contenant de la berbérine, alcaloïde végétal, en France. Ces produits sont utilisés principalement contre l'excès de cholestérol et du taux de sucre sanguins.

En Europe, la réglementation de l'usage de berbérine dans les compléments alimentaires varie selon les pays : autorisé dans certains, interdit dans d'autres ou faisant l'objet de restrictions, comme par exemple en Belgique où une dose journalière maximale à 10 mg a été fixée. En France, en revanche, aucune dose journalière maximale n'est définie, mais l'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi de ces produits aux femmes enceintes.

L'Anses recommande ce lundi 25 novembre aux diabétiques, les enfants, les ados, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes souffrant de troubles hépatiques ou cardiaques de ne pas en prendre. Selon elle, la consommation de ces compléments "peut entraîner des risques de troubles gastro-intestinaux, d'hypoglycémie et d'hypotension".

L'Anses attire aussi l'attention des professionnels de santé sur la capacité de la berbérine à interagir avec de nombreux médicaments, ce qui peut compromettre leur efficacité.

Selon l'Anses, "compte tenu des données toxicologiques disponibles et des concentrations observées dans les compléments recensés, la sécurité d'emploi de ces compléments alimentaires ne peut être à ce jour garantie."

L'agence sanitaire confirme des "effets pharmacologiques avérés de la berbérine à partir de 400 mg/jour chez l'adulte" : "cela signifie que la berbérine agit comme un médicament et non plus comme un aliment , à cette dose". L'action, à cette dose porte "sur le système cardiovasculaire (effets sur la pression artérielle et le rythme cardiaque), nerveux (effets anticonvulsivants, antidépresseurs et analgésiques), immunitaire (effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs) ou encore sur le métabolisme (effets hypoglycémiants et hypolipémiants)". Il n'est pas exclu que de tels effets puissent intervenir à des dose inférieures, y compris en dessous de la dose journalière de 10 mg fixée en Belgique, remarque l'agence sanitaire.